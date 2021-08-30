Самый младший беженец родился в аэропорту Кабула: ему всего неделя.

В Одессу доставили более 130 беженцев из Афганистана.

Как сообщили в Главном управлении Государственной миграционной службы в Одесской области, 29 августа из аэропорта "Борисполь" в Одессу спасатели привезли 133 гражданина Афганистана, изъявивших желание уехать из своей страны.

"Благодаря совместным усилиям председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого, медицинских работников, спасателей, афганской диаспоры, сотрудников миграционной службы и переводчиков, приняты граждане Афганистана, которые попали в тяжелое положение", - говорится в сообщении.

Среди эвакуированных людей - 48 взрослых и 85 детей, из которых младшему ребенку - 7 дней. Малыш родился в аэропорту Кабула, когда его мать ждала эвакуации. Самой старшей эвакуированной - 85 лет.

"Она мужественно помогала другим матерям с детьми", - сообщили в управлении.

Читайте такжеБританца, отказавшегося выезжать из Афганистана без своих 200 животных, успешно эвакуировалиТакже отмечается, что двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали в одну из больниц. Благодаря своевременной помощи их жизням сейчас ничего не угрожает.

Всем эвакуированным сделали тест на наличие коронавирусной инфекции, больных не обнаружено.

Эвакуация из Афганистана

Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из Афганистана.

США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. По состоянию на 29 августа в Украину уже прибыло шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.

Автор: Лариса Козовая