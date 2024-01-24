После одобрения законодатели заявили, что администрация Байдена поддерживает законопроект.

Комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей США одобрили законопроект, который откроет дорогу конфискации российских активов и передачи их Украине.

Напомним, что эти деньги будут направлены на восстановление после разрушений, вызванных нападением РФ.

Если законопроект пройдет полное голосование в Сенате и Палате представителей и будет подписан президентом США Джо Байденом, это позволит осуществить первую в истории США конфискацию активов страны, с которой они не воюют. После одобрения законодатели заявили, что администрация Байдена поддерживает законопроект.

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США имеют активы российского центрального банка на сумму от 5 до 6 миллиардов долларов, которые они заморозили в феврале 2022 года - сразу после нападения РФ на Украину.

Эти действия были предприняты в координации с партнерами в Европе, Канаде и Японии, при этом общая сумма замороженных активов российского центробанка, находящихся за рубежом, составляет около $300 млрд.

При этом, Группа G7 еще не пришла к консенсусу относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Но действия США в этом вопросе рассматриваются как приоритетный шаг в привлечении других стран.

В тексте отмечается, что исполнительная власть должна подтвердить Конгрессу, что она координирует с G7 и другими сторонами совместную работу по конфискации российских активов для восстановления Украины.

"В тексте самого законопроекта четко говорится о необходимости многосторонних действий, не только с G7, в нем также упоминается Австралия и несколько других стран, где есть российские активы", - прокомментировал председатель комитета сенатор-демократ Бен Кардин.

"Нам нужно сделать это дополнение. У Украины должно это быть. Это вопрос выживания", - сказал Кардин, добавив, что этот законопроект - это способ оказать большее давление на РФ, чтобы она вывела войска из Украины и "взяла на себя ответственность за причиненный ущерб".

Конфискация российских активов

22 января руководители МИД стран Евросоюза дали политическое согласие на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. В то же время Reuters со ссылкой на российских чиновников сообщает, что Евросоюз вряд ли конфискует заморожены активы российского центробанкабанка, потому что опасается финансовых и юридических рисков. При этом западные лидеры поддерживают идею финансирования Украины во время войны путем конфискации и обналичивания российских активов.

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