Союзники Украины согласны с тем, что РФ должна заплатить за ущерб, причиненный войной.

В понедельник, 22 января, руководители МИД стран Евросоюза дали свое политическое благословение на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов. О полной конфискации пока речь не идет.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, позже на этой неделе вопрос будут обсуждать уже послы стран Евросоюза. В целом союзники Украины согласны с тем, что РФ должна заплатить за ущерб, причиненный войной.

На сегодні страны ЕС, G7 и Австралия вместе заморозили около 260 млрд евро в активах центрального Банка России в форме ценных бумаг и денежных средств. Более двух третей этой суммы находится в ЕС. Большинство активов содержатся в клиринговом центре Euroclear, где в прошлом году принесли доход в 3 млрд евро.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что во время встречи министров иностранных дел стран-членов блока был достигнут прогресс по налогу на непредсказуемые прибыли.

Как отмечается, группа стран, включая Германию, четко дали понять, что выступают против конфискации из-за юридических проблем.

Конфискация замороженных активов Рф

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что замороженных активов РФ хватит, чтобы покрыть 80% потребностей в восстановлении Украины.

Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер также считает, что использование этих денег было бы "легким" источником поступления помощи для Киева.

Ранее FT писал, США предлагает рабочим группам G7 рассмотреть пути конфискации $ 300 миллиардов замороженных активов Российской Федерации. Союзники Украины спешат согласовать соответствующий план ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

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