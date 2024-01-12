Оксана Маркарова отметила, что Украина и дальше будет получать помощь от Вашингтона.

Приоритетом для украинского посольства в США является согласование Конгрессом пакета на 61 миллиарда долларов. Помощь будет согласована быстрее, чем Украине передадут конфискованные российские активы.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что департамент обороны США и глава Пентгона Ллойд Остин "делают очень многое для того, чтобы в любой ситуации максимально нам помогать". По ее словам, некоторые подразделения "очень активно выделяют помощь из собственных запасов".

"Но мы тоже должны понимать: чем быстрее будет принят этот законопроект, тем меньше нам надо будет просить обычных служащих здесь проявлять героизм. Они тоже должны действовать абсолютно в пределах своих правил", – отметила дипломат в интервью изданию "Голос Америки".

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Она заверила, что Украина и дальше будет получать помощь от США по предыдущим закупкам. При этом посол отметила, что Украине нужно больше оружия, для этого нужны новые законопроекты и полномочия для выделения из собственных запасов, а также новые закупки.

Кроме того, ее спросили, действительно ли могут российские активы стать альтернативным источником финансирования для Украины.

"Мы над этим работаем еще с прошлого года. Это не "или-или". То есть мы работаем и над конфискацией суверенных активов, и над конфискацией частных активов, как в Украине, так и в США", – подчеркнула Маркарова.

В то же время она считает, что Конгресс США согласует новый пакет помощи Киеву быстрее, чем будет согласована процедура передачи российских активов, потому что это решение требует участия очень большого количества стран.

Дипломат надеется, что после принятия пакета помощи Украине, Израилю и решения бюджетных вопросов, Конгресс возьмется за законопроекты о конфискации российских активов.

Помощь Украине от США - последние новости

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл активизирует усилия по обеспечению соглашения о реформировании границ и помощи Украине и Израилю, которое коллеги характеризуют как главное испытание его лидерства.

8 января Совет нацбезопасности Администрации президента США провел встречу с руководителями венчурных, технологических и оборонных компаний, на которой обсуждалось эффективное использование инновационного американского оборудования в поддержке Украины.

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