Поспешно потраченные деньги не будут доступны для восстановления Украины после окончания войны.

Западные лидеры поддерживают идею финансирования Украины во время войны путем конфискации и обналичивания российских активов. Однако есть достойная альтернатива.

Речь идет о консолидации замороженных активов в трастовом фонде, который позволит западным правительствам брать краткосрочные займы. Такой вариант оставит деньги для восстановления Украины невредимыми, пишет The Hill.

"Конфискация не имеет никакого финансового, фидуциарного, финансового или бухгалтерского смысла. Во-первых, конфискация активов возвращает государственные облигации эмитентам, что автоматически аннулирует обязательства Запада выкупить суверенный долг и равнозначно фискальному дефолту", – говорится в статье.

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Во-вторых, по словам журналистов, конфискация создает ловушку. В таком случае теряется будущее ради настоящего.

"Деньги, поспешно потраченные сегодня в обход политической оппозиции, не будут доступны для восстановления Украины после окончания войны. Если западные правительства рассматривают войну в Украине как первую линию обороны Запада, они должны заложить ее в бюджет", – указано в публикации.

Авторы считают, что это финансово скользкая дорожка. Конфискация вернет оставшиеся активы к источникам и не добавит ни копейки в государственную казну.

"В-четвертых, это трясина бухгалтерского учета хранителей. Никто не знает реальных цифр. Западные правительства и пресса часто называют цифру в 300 миллиардов долларов. Текущие частные расследования позволили выявить от 350 до 375 миллиардов долларов. Замороженные активы – это не единовременная сумма, которую можно распределить между странами по квоте", – добавляют в The Hill.

Они находятся в финучреждениях разных стран. Поэтому непонятно, кто будет решать, как распределить конкретные суммы между странами, чтобы потратить их на Украину. Такого международного органа не существует.

Эксперты указывают, что альтернативное решение – создать "Российский трастовый фонд" и консолидировать там все замороженные активы под руководством назначенного западными правительствами опекуна. Также нужно предложить российскому ЦБ приобщить доверенных лиц.

Этот фонд, по словам автора, стал бы депозитарием и кредитным пулом последней инстанции, предоставляя краткосрочные займы западным правительствам с единственной целью – финансирование Украины во время дефицита.

Параллельно западные правительства и Украина могут совместно учредить "Фонд реконструкции Украины", который подаст иск против российского трастового фонда в Международный арбитражный суд с требованием выплаты репараций за войну. Россия, со своей стороны, может судиться против западных правительств о возврате активов.

Замороженные активы РФ

Ранее УНИАН писал, что 22 января руководители МИД стран Евросоюза дали свое политическое благословение на введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных российских активов.

В то же время Reuters со ссылкой на российских чиновников сообщает, что Европейский Союз вряд ли конфискует заморожены активы российского Центрального банка, потому что опасается финансовых и юридических рисков.

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