Вместо конфискации активов европейцы могут поделиться прибылью, полученной от них.

Европейский Союз вряд ли конфискует замороженные активы российского Центрального банка, потому что опасается финансовых и юридических рисков. Об этом со ссылкой на чиновников ЕС, сообщает Reuters.

"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет соглашения по этому поводу", – заявил на условиях анонимности чиновник, знакомый с ходом переговоров.

В Евросоюзе есть сомнения относительно того, удастся ли найти законные основания конфискации. Кроме этого чиновники опасаются, что такие действия могут негативно повлиять на стабильность евро, ведь инвесторы могут забрать активы в европейской валюте, если будет риск их конфискации.

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Вдобавок Европейский Союз обеспокоен из-за угроз Москвы конфисковать западные активы в России, которые, по оценкам специалистов, могут составлять примерно 288 миллиардов долларов.

Вместо конфискации активов Евросоюз может поддержать предложение Еврокомиссии, которой предлагается забрать только прибыль, полученную от активов.

Конфискация активов: история вопроса

Евросоюз, США, Япония и Канада заморозили активы российского Центрального банка на сумму около 300 миллиардов долларов после начала полномасштабной войны. 200 миллиардов из этой суммы находятся в Европе, преимущественно в международном депозитарии Euroclear.

Дискуссии относительно будущего российских активов продолжаются уже не первый год. Так, осенью прошлого года в Соединенных Штатах заявили, что замороженные активы должны использовать для послевоенного восстановления Украины.

Позже представители ЕС поддержали план использование российских активов в пользу нашей страны. Особый упор в Европе сделали на поиске правовых механизмов, которые бы могли обеспечить такой шаг.

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