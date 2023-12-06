Лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласились ввести запрет на российские алмазы. План будет реализовываться поэтапно.
"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года, после чего последуют дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с 1 марта 2024 года", – говорится в совместном заявлении лидеров G7.
Кроме того, страны "Большой семерки" обязуются ужесточить соблюдение политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе "путем введения санкций в отношении тех, кто занимается мошеннической деятельностью, а также путем обновления правил и положений по соблюдению этих требований по мере необходимости".
Санкции против РФ: последние новости
После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ввели санкции в отношении агрессора. Однако ограничения не работают так, как должны были бы.
Так, в начале декабря издание Bloomberg писало, что ежемесячный доход России от экспорта нефти сейчас превышает прибыль от продаж еще до вторжения в Украину. Установленное ограничение цены на нефть Кремлю помогают обходить владельцы судов и трейдеры. Только в октябре 2023 года чистые доходы РФ от нефти составили 11,3 миллиарда долларов, или 31% от общего дохода государственного бюджета за месяц.
1 декабря США ввели новые санкции чтобы ограничить доходы России от нефти. Они направлены против трех танкеров, которые перевозили российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель.