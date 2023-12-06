Кроме того, страны "Большой семерки" обязуются ужесточить соблюдение политики ограничения цен на российскую нефть.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласились ввести запрет на российские алмазы. План будет реализовываться поэтапно.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года, после чего последуют дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с 1 марта 2024 года", – говорится в совместном заявлении лидеров G7.

Кроме того, страны "Большой семерки" обязуются ужесточить соблюдение политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе "путем введения санкций в отношении тех, кто занимается мошеннической деятельностью, а также путем обновления правил и положений по соблюдению этих требований по мере необходимости".

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Санкции против РФ: последние новости

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ввели санкции в отношении агрессора. Однако ограничения не работают так, как должны были бы.

Так, в начале декабря издание Bloomberg писало, что ежемесячный доход России от экспорта нефти сейчас превышает прибыль от продаж еще до вторжения в Украину. Установленное ограничение цены на нефть Кремлю помогают обходить владельцы судов и трейдеры. Только в октябре 2023 года чистые доходы РФ от нефти составили 11,3 миллиарда долларов, или 31% от общего дохода государственного бюджета за месяц.

1 декабря США ввели новые санкции чтобы ограничить доходы России от нефти. Они направлены против трех танкеров, которые перевозили российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель.

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