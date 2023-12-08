В ЕС не могут определиться с механизмом, который позволит передачу российских денег Украине без дальнейших юридических проблем.

Украина вряд ли получит в ближайшее время доступ к замороженным в Европе российским активам, поскольку на пути этому стоит еще много юридических проблем. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официальных лиц и дипломатические источники в ЕС.

Ожидается, что на следующей неделе исполнительные органы Европейского Союза одобрят законопроект об использовании доходов от российских активов, замороженных под санкциями. Однако источники говорят, что перспектива вето от Венгрии и споры по бюджету между влиятельными государствами ЕС значительно снижают шансы на сделку, которая была бы полезной Украине.

Отмечается, что ЕС и страны G7 заморозили российских активов на сумму около 21,5 миллиарда евро и еще около 300 миллиардов евро средств, принадлежащих непосредственно российскому Центральному банку. Правительство Бельгии, в юрисдикции которой заморожено примерно 125 миллиардов евро, подсчитало, что соберет 2,3 миллиарда евро налогов в 2023-24 годах из этих средств. В Бельгии заявили, что намерены использовать эти средства для помощи Украине.

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На следующей неделе Евросоюз как раз должен предложить стандартные правила обращения с такими активами во всех странах блока. Но для принятия этого предложения требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов.

Источники утверждают, что это может быть вариант с перечислением новых поступлений от этих активов в бюджет ЕС. Однако он имеет в себе риски судебного обжалования и не нравится Европейскому центральному банку.

Ожидается, что лидеры ЕС не дадут окончательного одобрения предложению на следующей неделе, но, возможно, поручат своим 27 правительствам еще поработать над вопросом. В частности скептиками здесь выступают две главные страны ЕС - Германия и Франция – без согласия которых быстрого соглашения не видно.

Проблема замороженных активов РФ в Европе

Как писал УНИАН, Испания, которая сейчас возглавляет Совет Европейского Союза, представила свой план финансирования Украины из прибылей, полученных от замороженных российских средств. Однако Европейский Центральный банк и несколько стран-членов, включая Францию и Германию, серьезно сомневаются в этом плане.

Также мы рассказывали, что глава МИД Британии поддержал идею конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Дэвид Кэмерон отметил, что эти средства могут стать своеобразным авансом к выплате Россией репараций.

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