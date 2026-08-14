Трамп спрятался в грузовике с едой: CNN раскрыл детали операции США в аэропорту Турции

Американская разведка получила информацию о возможном иранском покушении, после чего Секретная служба разработала сложную операцию с использованием самолета.

Президента США Дональда Трампа во время саммита НАТО в Турции тайно вывезли из аэропорта с помощью грузовика для кейтеринга, а затем пересадили на небольшой военный самолет. Так американские чиновники пытались скрыть его местонахождение из-за опасений относительно возможного покушения со стороны Ирана, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников и других людей, знакомых с ситуацией.

По данным издания, американская сторона получила информацию о том, что Иран знает, в каком отеле в Анкаре остановился Трамп, а также располагает подробными сведениями о передвижениях его кортежа.

Среди возможных сценариев атаки рассматривалось использование переносного зенитного ракетного комплекса для поражения самолета президента.

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Разведка предупредила о возможной атаке

Израиль передал ЦРУ информацию о возможном иранском заговоре с целью убийства Трампа. В то же время часть американских чиновников отнеслась к этим данным скептически и сомневалась как в их достоверности, так и в способности Ирана реализовать подобный план.

Перед поездкой Трампа американская разведка не выявила конкретных признаков нового плана покушения. В то же время американские чиновники фиксировали постоянные призывы иранских деятелей к смерти президента США.

Во время саммита появилась дополнительная информация о возможной угрозе для самолета Air Force One со стороны ракеты, которую могли запустить с земли вблизи аэропорта.

Несмотря на то, что Анкара находилась под чрезвычайно усиленной охраной, Секретная служба США решила не игнорировать потенциальную угрозу.

"Угроза была настолько серьёзной, что в тот день пришлось принять крайние меры", – сказал американский чиновник.

Трампа спрятали в грузовике

Сначала часть представителей службы безопасности предлагала досрочно вывезти Трампа из Турции. Однако президент решил придерживаться запланированного графика и провел встречи с мировыми лидерами, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После пресс-конференции Трамп отправился в аэропорт. Его истинный маршрут решили скрыть.

Новый Boeing 747, подаренный Катаром и предназначенный для будущего использования в качестве Air Force One, американские чиновники решили не использовать. Не подходил для этой цели и привычный президентский самолет.

Вместо этого Трампа посадили в белый грузовик для кейтеринга. Внутри автомобиля, по данным CNN, находились президент, его помощница Натали Харп, директор по операциям Овального кабинета Волт Наута, руководитель кадрового подразделения Белого дома Дэн Скавино и агенты Секретной службы.

Фургон проехал по взлетной полосе 162 секунды, после чего Трамп пересел на военный самолет C-32A.

Даже экипаж Air Force One не знал, где находится Трамп

Тем временем на большом президентском самолете остались государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие высокопоставленные чиновники администрации.

Многие сотрудники, находившиеся на борту, даже не знали, что Трампа там нет. Им приказали опустить шторы на иллюминаторах.

После этого C-32A с президентом направился на авиабазу Милденхолл в Великобритании. Министр обороны США Пит Хегсет также находился на борту самолета.

При этом оба самолета сопровождали истребители, что свидетельствует о том, что американские военные рассматривали возможную угрозу для президентского борта крайне серьезно.

В Секретной службе не комментировали конкретные детали операции, но заявили, что постоянно анализируют широкий спектр разведывательной информации для защиты президента.

При этом после отъезда Трампа в Турции не обнаружили боевиков или других доказательств того, что конкретное ракетное покушение действительно готовилось.

Угроза безопасности Трампа – последние новости

Напомним, за несколько дней до приезда Трампа в Турцию в Иране также звучали публичные призывы к его убийству. А израильская сторона ранее передавала США разведывательные данные о возможном новом заговоре Ирана против американского президента.

По данным СМИ, президента США Дональда Трампа во время визита в Турцию тайно пересадили со старого Air Force One на меньший по размеру военный самолет из-за конкретной угрозы применения переносного зенитно-ракетного комплекса. Вместе с главой Белого дома на борт C-32A пересели несколько его ближайших помощников.

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