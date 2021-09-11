Афганцы, у которых в Соединенных Штатах была диагностирована корь, сейчас находятся на карантине.

Соединенные Штаты временно приостановили перевозящие афганских беженцев авиарейсы в США из-за диагностированных случаев кори среди недавно прибывших афганцев.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали сделать паузу из соображений осторожности, пишет Voice of America.

Четверо афганцев, у которых в Соединенных Штатах была диагностирована корь, сейчас находятся на карантине.

Приостановка коснулась, в частности, рейсов из Германии и Катара.

Читайте также"Талибан" пообещал дать женщинам посты в правительстве и объяснил разгон протестовРанее стало известно, что из международного аэропорта столицы Афганистана вылетел еще один самолет катарских авиалиний с иностранцами на борту. Этот рейс стал вторым эвакуационным рейсом, разрешенным талибами с тех пор, как войска США покинули Афганистан.

Первый катарский самолет вылетел из Кабула в четверг. На его борту были канадцы, украинцы, немцы, британцы и американцы - всего более 100 иностранцев.

Эвакуация из Афганистана

Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан. По состоянию на 29 августа в Украину уже прибыло шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев. Минимум 370 граждан Афганистана, прибывших эвакуационными рейсами, попросили убежища в Украине.

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа.

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Автор: Катерина Комолова