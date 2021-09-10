Первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане "Талибану" из аэропорта Кабула совершила авиакомпания Qatar Airways.

Самолет катарской авиакомпании Qatar Airways вывез из Кабула двух украинских граждан.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Дипломат отметил, что 9 сентября из международного аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане к группировке "Талибан". В частности, компания Qatar Airways вывезла более ста человек, подавляющее большинство - иностранцы.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД договорился с катарской стороной о возможности эвакуации граждан Украины этим рейсом. Наше посольство в Таджикистане предложило украинцам в Афганистане уехать в Доху с последующим возвращением в Украину коммерческими авиалиниями. Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок", - сообщил Николенко.

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"Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевозку до Дохи и временное размещение в Катаре бесплатно. Рейс прибыл в Доху вчера в 20:00, граждане прошли ПЦР-тестирование и ожидают результаты. В случае получения отрицательных результатов, они смогут в ближайшее время вернуться в Украину. Сегодня наших граждан посетит консул, чтобы оказать им необходимую консульскую помощь", - добавил он.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захват всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.

Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках ислама". Однако приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.

В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана. Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

30 августа в Пентагоне заявили, что США завершили вывод своего военного контингента, а также эвакуацию американских граждан и беженцев из Афганистана. На этом фоне в сообщении Управления гражданской авиации США отметили, что аэропорт Кабула теперь никем не контролируется, а над афганской столицей не осуществляется управление воздушным движением.

9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане 159 украинских граждан просят об эвакуации.

Автор: Виталий Саенко