9 сентября первый самолет авиакомпании Qatar Airways вывез из Кабула более 100 человек, среди них было двое украинцев.

Из международного аэропорта столицы Афганистана вылетел второй самолет катарских авиалиний с иностранцами на борту.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Второй самолет катарской авиакомпании Qatar Airways, прибывший в Афганистан в пятницу, улетел из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле.

Пока неизвестно, сколько пассажиров находится на борту самолета и граждане каких они стран.

Первый катарский самолет улетел из Кабула в четверг. На его борту были канадцы, украинцы, немцы, британцы и американцы. Всего вчера улетели более 100 иностранцев после разрешения радикального движения "Талибан", захватившего контроль над властью в Афганистане. Сообщается, что талибы разрешили около 200 иностранным гражданам покинуть Афганистан.

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Государства Катар Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани поблагодарил талибов за их "сотрудничество" в возобновлении полетов.

Эвакуация из Афганистана

Как сообщал УНИАН, боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столице Кабула, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Украина эвакуировала 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане 159 украинских граждан просят об эвакуации.

9 сентября самолет авиакомпании Qatar Airways вывез из Кабула более ста человек, среди них были двое украинцев.

Автор: Виталий Саенко