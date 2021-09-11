Из международного аэропорта столицы Афганистана вылетел второй самолет катарских авиалиний с иностранцами на борту.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Второй самолет катарской авиакомпании Qatar Airways, прибывший в Афганистан в пятницу, улетел из аэропорта Хамида Карзая в Кабуле.
Пока неизвестно, сколько пассажиров находится на борту самолета и граждане каких они стран.
Первый катарский самолет улетел из Кабула в четверг. На его борту были канадцы, украинцы, немцы, британцы и американцы. Всего вчера улетели более 100 иностранцев после разрешения радикального движения "Талибан", захватившего контроль над властью в Афганистане. Сообщается, что талибы разрешили около 200 иностранным гражданам покинуть Афганистан.
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Государства Катар Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани поблагодарил талибов за их "сотрудничество" в возобновлении полетов.
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Эвакуация из Афганистана
Как сообщал УНИАН, боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столице Кабула, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.
В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.
Украина эвакуировала 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.
9 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане 159 украинских граждан просят об эвакуации.
9 сентября самолет авиакомпании Qatar Airways вывез из Кабула более ста человек, среди них были двое украинцев.