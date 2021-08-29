Украина стала одной из европейских стран, которые провели самые успешные эвакуационные операции из Афганистана.

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Среди эвакуированных - члены их семей, иностранные журналисты, международные правозащитники и люди, которым грозила опасность.

В ведомстве подчеркнули, что Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.

"Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана в очередной раз доказала этот принцип конкретными действиями", - подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Захват талибами Афганистана, эвакуация беженцев

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" начало наступление на правительственные силы. 15 августа они вошли в Кабул, из-за чего тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики "Талибана" уже запретили им работать и обязали оставаться дома.

Украина приобщилась к эвакуации своих и иностранных граждан, а также афганских беженцев. Всего было организовано шесть эвакуационных рейсов, последний из них состоялся 28 августа

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных в Афганистане завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

Авторы: Леся Лещенко, Станислав Кожемякин