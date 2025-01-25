Также высочайшей горе в Северной Америке Денали вернули имя Маккинли.

США официально переименовали Мексиканский залив в залив Америки. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел Соединенных Штатов.

"В соответствии с недавним указом президента Дональда Дж. Трампа Министерство внутренних дел с гордостью объявляет о реализации реставраций названий, которые чтят наследие американского величия, и работа в этом направлении уже ведется", - сказано в заявлении.

Отмечается, что по указанию президента Мексиканский залив теперь будет официально называться Заливом Америки.

Видео дня

"Залив Америки, ранее известный как Мексиканский залив, является одним из важнейших активов в истории и экономике страны. Охватывая более 1700 миль береговой линии США и охватывая почти 160 миллионов акров, залив был важнейшей артерией для торговли, производства энергии и морской промышленности Америки", - добавили там.

Также высочайшей горе в Северной Америке Денали вернули имя Маккинли (в честь республиканца и 25-го президента США).

В Министерстве внутренних дел отметили, что по-прежнему "привержены соблюдению всех аспектов указа президента Трампа, гарантируя, что используемые нами названия отражают ценности, жертвы и достижения, которые определяют нашу нацию".

Намерения Трампа относительно Мексиканского залива

В своей инаугурационной речи новый глава Белого дома подтвердил свое намерение переименовать Мексиканский залив на "Залив Америки". Панамский канал Трамп также собирается вернуть под контроль США.

Вас также могут заинтересовать новости: