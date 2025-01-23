Независимо от того, что произойдет за столом переговоров, Соединенным Штатам нужно будет предоставлять Украине оружие еще много лет, считают авторы материала.

Готовясь к возможным переговорам о прекращении войны в Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит посылать американское оружие Киеву. В прошлогоднем интервью журналу Time он сказал, что единственный способ достичь соглашения – это не оставить Украину.

Как пишут в колонке для издания The Washington Post генерал в отставке, глава Института изучения войны, который был заместителем начальника штаба армии США, Джек Кин и колумнист газеты Post и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Марк А. Тиссен, новый президент США прав. Чтобы обеспечить длительный мир, Штаты должны продолжать вооружать Украину, однако не за счет американских налогоплательщиков.

Независимо от того, что произойдет за столом переговоров, Соединенным Штатам нужно будет предоставлять Украине оружие еще много лет. Если российский диктатор Владимир Путин будет сопротивляться усилиям Трампа по достижению мира, американский лидер обещал увеличить военную поддержку Украины со стороны США, чтобы заставить российского правителя сесть за стол переговоров. А уже после достижения мира американское оружие понадобится Киеву для того, чтобы сдерживать Россию от возобновления боевых действий, когда Трамп покинет Белый дом.

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И Трамп может поставлять Украине это оружие без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков. Один из путей – превратить Украину из "получателя помощи в потребителя оборонной продукции".

"Это единственный устойчивый способ построения длительного сотрудничества между Вашингтоном и Киевом в сфере обороны. Критики Украины говорят, что они выступают против бесконечной войны, которая финансируется американскими налогоплательщиками. Мы же предлагаем стратегию длительного мира, поддержанного продажей американского оружия", – объясняют авторы.

В частности, они предлагают разрешить Украине использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия. Сейчас Вашингтон и союзники контролируют около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. И использование этого ресурса для вооружения Украины дает Соединенным Штатам все преимущества помощи Киеву в виде рабочих мест и возрождения оборонного производства. При этом счет будет оплачивать Путин, а не американские налогоплательщики.

Другой вариант, который называют авторы материала, – кредиты под залог природных ресурсов Украины.

Во время кампании 2024 года Трамп предложил идею предоставления Украине кредита на закупку американского оружия. На самом деле, у Украины есть чем "отблагодарить". Хотя война разрушила ее экономику, страна обладает неиспользованными природными ресурсами, которые оцениваются в 26 триллионов долларов. Речь идет о нефти, газе, критически важных минералах и редкоземельных металлах.

"Украина обладает одними из крупнейших запасов 22 из 50 стратегических полезных ископаемых, определенных как критически важные для экономики и национальной безопасности США, включая крупнейшие запасы урана в Европе, вторые по величине запасы железной руды, титана и марганца, третьи по величине запасы сланцевого газа, а также огромные месторождения лития, графита и редкоземельных металлов, согласно данным канадской компании по анализу геополитических рисков SecDev", – акцентируют авторы.

Отмечается, что минеральные и углеводородные ресурсы Украины могут быть использованы в качестве залога для получения кредитов на приобретение американской военной техники, что позволит Киеву обеспечить собственную оборону.

Помощь Украине: последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не ожидает резкого сокращения помощи Украине со стороны США после вступления в должность президента Дональда Трампа. Свою позицию он обосновал тем, что Трамп намерен найти пути решения конфликта в ближайшее время и обсудить это с Путиным.

Кроме того, 20 января стало известно, что Литва передала Украине новый пакет помощи. Страна поставила тысячи беспилотников от литовских производителей, а также тепловизоры и пятитонные телескопические погрузчики.

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