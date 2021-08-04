Учения направлены продемонстрировать возможности Военно-морских сил США в контексте современной войны.

Военно-морские силы США начали масштабные учения со времен "холодной войны".

Об этом сообщает Голос Америки.

Маневры начались 3 августа в Хорватском порту Сплит и продлятся до 16-го.

В Шестом флоте Соединенных Штатов сообщили, что в них будет задействовано 36 кораблей, включая авианосцы и подводные лодки.

Читайте такжеУ входа в Пентагон открыли стрельбу, есть раненыеЦель учений – продемонстрировать возможности Военно-морских сил США в контексте современной войны в эпоху стратегической конкуренции.

Учения должны просигнализировать противникам, что американские военные остаются на самом высоком уровне готовности соответствовать своим глобальным обязательствам.

Это первые масштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО с 1981 года – со времени "холодной войны". Тогда учения продемонстрировали решимость альянса и смоделировали новые морские возможности Соединенных Штатов.

В будущем к учениям планируют привлекать стран-союзников и партнеров США.

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Автор: Яна Ставская