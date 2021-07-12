Военные РФ планируют отрабатывать ракетные удары по противнику.

Российская Федерация вывела в Черное море свои фрегаты в рамках военных учений. Военные РФ планируют отрабатывать ракетные удары.

Об этом сообщает пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации.

В море вывели фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". Боевые расчеты провели в море учебный бой, отразили ракетную атаку средствами ПВО.

На следующем этапе подготовки проведут совместные учения с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей противника.

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Военные учения "Си Бриз-2021"

В Одессе завершились самые масштабные за свою историю международные учения «Си Бриз».

В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях, которые стартовали 18 июня, участвовали эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

По словам руководителя учений «Си Бриз-2021» с украинской стороны заместителя командующего ВМС Алексея Доскато, Россия внимательно наблюдала за международными учениями «Си Бриз-2021».

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Автор: Анастасия Горбачева