Представитель Белого дома отметила, что Администрация не рассматривает вопрос о сокращении войск в Европе.

Вашингтон не намерен рассматривать возможность сокращения численности американских войск, постоянно базирующихся в Польше и в странах Балтии.

Об этом сообщила представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Эмили Хорн, передает "Немецкая волна".

Заявление Хорн стало ответом на публикацию вещательной компании NBC, выступившей с утверждением, что данный вопрос может быть затронут в ходе переговоров американской стороны с Москвой на следующей неделе.

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В частности, канал NBC News разместил на своем сайте материал под заголовком "Администрация Байдена рассматривает возможность предложить России сокращение численности американских войск в Восточной Европе".

В статье со ссылкой на источники, утверждалось, что на предстоящих переговорах США с РФ "потенциально могут быть затронуты вопросы масштаба военных учений, проводимых обеими странами, численности американских войск, размещенных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о переброске войск", а также размещения на территории Калининградской области комплексов "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные заряды.

Хорн отметила, что Администрация не рассматривает вопрос о сокращении войск в Европе, как можно предположить из заголовка статьи.

"Администрация не обсуждает с Россией численность войск, размещенных в балтийских странах и в Польше", - подчеркнула Хорн.

"Вопреки словам неназванного чиновника, процитированного в этой статье, администрация не составляет список изменений в расстановке сил для обсуждения на предстоящих переговорах", - отметила она.

Представитель Госдепартамента США также заявил в ответ на публикацию, что "в распространенном материале есть три ключевых утверждения, и эти три утверждения не соответствуют действительности".

Переговоры США и России

10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры по Украине и контролю над вооружениями.

Заседание Совета НАТО - Россия на уровне послов состоится 12 января. Это подтвердили 4 января в пресс-службе Североатлантического альянса.

На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.