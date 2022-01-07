Сегодня состоится заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО.

НАТО не должен соглашаться с требованиями России по европейской безопасности.

Архитектура европейской безопасности была создана уже десятки лет назад, она должна такой и оставаться, заявила изданию Delfi министр иностранных дел Эстонии Эва-Мариа Лийметс.

"Мы убеждены, что альянс НАТО не должен гореть желанием начинать переговоры по основам европейской безопасности. Эти договоренности заключены несколько десятков лет назад. С точки зрения Эстонии важно, чтобы НАТО уточнил свой месседж и потребовал от России деэскалации", - сказала министр.

По словам Лийметс, важно, чтобы НАТО продолжал поддержку территориальной целостности Украины.

Читайте такжеВ Эстонии заявили о "реальной угрозе" для Европы со стороны РФ

Отвечая на вопрос планируется ли просить дополнительные силы для защиты восточного крыла НАТО, министр отметила, что "Эстония в последние годы настойчиво занималась в НАТО тем, чтобы наша безопасность была бы защищена и гарантирована, соответственно мы уделяли внимание и сдерживанию, и усилению восточного крыла НАТО".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, состоится заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. Отдельно, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.