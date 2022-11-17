Также в Белом доме отказали в запросе на телефонный звонок Зеленского и Байдена.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан звонил в Офис президента Владимира Зеленского после его заявления о том, что в Польше упала российская ракета.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники, звонок состоялся после видеообращения Зеленского и его заявлений об ударах российских ракет по Польше, что является "очень серьезной эскалацией", которая требует действий. Канал отмечает, что Салливан "быстро позвонил в офис Зеленского и призвал чиновников быть осторожнее в своих высказываниях об инциденте".

Источник CNN сообщил, что украинская сторона подавала запрос на телефонный разговор Зеленского и Байдена во вторник вечером, но США отклонили его. Зато Салливан говорил с главой Офиса президента Андреем Ермаком, а глава Госдепа США Энтони Блинкен общался с украинским коллегой Дмитрием Кулебою.

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Ракетный удар по Польше: что известно

15 ноября в польском селе Переводов упали две ракеты российского производства. В результате инцидента погибли люди. Отмечается, что это произошло во время массированного обстрела Россией территории Украины.

На месте инцидента работает польско-американская следственная группа, украинская сторона тоже присоединилась к расследованию.

Польское руководство уже сделало первые заявления по расследованию.

В Белом доме склонны думать, что ракета была выпущена украинской ПВО. Сегодня об этом заявила и Варшава.

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