Польское руководство отметило, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".

На месте падения ракеты на территории Польши уже собраны определенные доказательства, которые показывают последовательность событий.

Об этом заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24.

"Сегодня есть много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к трагедии", - сообщил Кумох.

По его словам, на месте падения работает польско-американская следственная группа, и украинцы также обратились с просьбой предоставить им доступ к расследованию.

"Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны нет, то в ближайшее время такой доступ может быть предоставлен. Если у следственной группы не будет замечаний на техническом уровне, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе", - пояснил он.

На вопрос, какие доказательства есть у следствия, он ответил: "Обломки ракеты, глубина кратера, эксперты вычисляют направление, откуда прилетела ракета, даже количество топлива, которое она использовала".

Он добавил, что "есть видеозаписи". "Я не хотел бы говорить об их содержании, потому что я видел их в засекреченном режиме", - отметил он.

Кумох подчеркнул, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила польскую территорию".

"Россия бомбила Украину в тот день и Россия несет полную ответственность за все, что падает. Это напоминает ситуацию, когда человек вышел на дорогу и вызвал столкновение между автомобилем и автобусом. Виновата машина? Нет, виноват человек, который вышел на дорогу и вызвал аварию", - сказал он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку ракета упала, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Падение ракет в Польше: что известно

15 октября в польской деревне Переводов упали две ракеты российского производства. В результате инцидента погибли люди. Отмечается, что это произошло во время массированного обстрела Россией территории Украины.

Позже появилась информация о том, что ракеты могли быть выпущены украинской ПВО, которая отражала российскую атаку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что даже если это была ракета украинской ПВО, вины Украины в этом нет. Он добавил, что Россия несет полную ответственность за случившееся, поскольку продолжает незаконную войну против Украины.

Аналогичное заявление сделали в США. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон отметила, что полную ответственность за инцидент США возлагают на Россию.

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