От флагманских OLED до бюджетных моделей: названы лучшие телевизоры 2026 года

Лучшим телевизором в целом стал Samsung S99H, который впечатлил специалистов высокой яркостью, глубоким контрастом и объемным изображением.

Авторитетное издание What Hi-Fi? обновило рейтинг лучших телевизоров в 2026 году. В список вошли модели для разных бюджетов и задач: от премиальных OLED для домашнего кинотеатра до доступных устройств с оптимальным соотношением цены и качества.

Эксперты оценили качество изображения при просмотре фильмов и сериалов в форматах 4K Blu-ray, Full HD и DVD, проверили работу HDR и SDR, а также качество встроенной акустики. Отдельное внимание уделили игровым возможностям:

Samsung S99H – лучший телевизор 2026 года

Флагманский Samsung S99H оснащен 4K-панелью QD-OLED, которая обеспечивает насыщенные цвета, глубокий черный цвет и высокую яркость. По оценке специалистов, телевизор особенно хорошо справляется с HDR-контентом, передавая яркие детали на фоне темных сцен.

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Модель также получила четыре порта HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 4K и частоты обновления до 165 Гц, а также технологии VRR и ALLM. Это делает ее привлекательным вариантом для владельцев современных игровых консолей и производительных ПК.

Среди недостатков эксперты отметили отсутствие поддержки Dolby Vision и ограниченные возможности встроенной акустики по громкости и воспроизведению низких частот.

В бюджетной категории победил TCL P8L с 4K-экраном, технологией квантовых точек и подсветкой Mini LED. Она использует 72 зоны локального затемнения, благодаря чему телевизор обеспечивает достойный контраст для своего класса.

Устройство поддерживает Dolby Vision, HDR10+, Google TV и игровые режимы с частотой до 144 Гц. Эксперты также похвалили естественную цветопередачу, качественную обработку изображения и относительно хорошее звучание встроенной акустики.

Впрочем, по яркости TCL P8L уступает более дорогим телевизорам. Кроме того, глянцевое покрытие экрана может отражать свет в ярко освещенных помещениях, а в темных сценах иногда теряются отдельные детали.

Какие еще телевизоры попали в топ:

LG C6 – лучший телевизор среднего класса. Если не хочется платить за Samsung S99H – это достойная альтернатива. Телевизор достаточно яркий, дает насыщенные цвета и улучшенную обработку деталей. Авторы также отметили качественное звучание и хорошую передачу движения в динамичных сценах.

LG OLED42C6 – лучший 42‑дюймовый телевизор. Благодаря четырем портам HDMI 2.1 и поддержке частоты обновления до 165 Гц модель подходит не только для просмотра фильмов, но и для игр.

LG OLED48C6 – лучший 48‑дюймовый телевизор. Обозреватели отметили высокую яркость для компактного OLED-телевизора, насыщенные цвета и хорошую обработку динамичных сцен.

Sony Bravia 9 II – лучший телевизор с RGB Mini LED. Большая яркость, естественная цветопередача и система локального затемнения с 1530 зонами – главные плюсы. Телевизор отлично подходит для просмотра HDR-фильмов даже в ярко освещенных помещениях, обеспечивая глубокий черный цвет и высокую детализацию.

Sony Bravia 8 II, TCL C8L, Sony Bravia 7 II и LG G6 – модели, достойные упоминания. Все они обеспечивают высокое качество изображения, но отличаются технологиями и возможностями: от OLED-панелей с глубоким черным цветом до ярких Mini LED-экранов с насыщенной цветопередачей.

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