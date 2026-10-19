Смартфон Samsung назвали одним из лучших изобретений 2026 года: чем он интересен

Galaxy S26 Ultra получил признание благодаря уникальной функции экрана, которая помогает защитить личные данные от посторонних взглядов.

Журнал TIME включил Samsung Galaxy S26 Ultra в ежегодный список лучших изобретений и гаджетов 2026 года. Отбор проходил по нескольким параметрам, в числе которых оригинальность, эффективность и влияние на жизнь.

Главной особенностью устройства, благодаря которой оно удостоилось такого признания, стал Privacy Display – встроенная защита от подглядывания прямо как на стеклах с эффектом "анти-шпион". Технология умеет скрывать личные данные так, чтобы для вас они оставались видимыми, а для посторонних – нет.

Однако, в отличие от обычных защитных пленок с функцией приватности, Privacy Display встроен непосредственно в экран смартфона. Пользователи могут включать его для всего экрана или отдельных областей, например при вводе PIN-кода или отображении уведомлений. Управлять функцией можно через интерфейс One UI.

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По слухам, Galaxy S27 Ultra получит экран с функцией "Антишпион" второго поколения – он должен меньше влиять на яркость и углы обзора. Китайские флагманы должны получить свой аналог Privacy Display до конца 2026 года

Помимо обновленного Privacy Display, инсайдеры приписывают Galaxy S27 Ultra увеличенный аккумулятор и редизайн блока камер, который сделает ультрафлагман Samsung похожим на актуальные модели iPhone Pro.

Помимо Galaxy S26 Ultra, журнал TIME отметил еще два продукта Samsung: первый в мире игровой 6K монитор Odyssey G8 и умный холодильник Bespoke AI Family Hub, который распознает продукты в холодильнике и создает из них рецепты.

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