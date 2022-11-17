Руководитель Бюро нацбезопасности Польши уверяет, что целенаправленных атак на польскую территорию не ожидается.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера предположил, что для жителей страны могут создать систему информирования о ракетных ударах в Украине. Особенно это касается городов и сел близких к границе с Украиной.

Информировать людей могут текстовыми сообщениями, сказал Сивера для RMF24.

"Такая система действует и на украинской стороне. Существует возможность обмена такой информацией", - заявил Сивера, имея в виду приложения для смартфонов или оповещения в соцсетях.

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Он добавил, что "отрабатывается использование информации о проведении массированного обстрела". Руководитель Бюро нацбезопасности не приводит никаких подробностей, но уверяет, что целенаправленных атак на польскую территорию не ожидается.

Падение ракет в Польше: что известно

15 ноября в польском селе Переводов упали две ракеты российского производства. В результате инцидента погибли люди. Отмечается, что это произошло во время массированного обстрела Россией территории Украины.

На месте инцидента работает польско-американская следственная группа, украинская сторона тоже присоединилась к расследованию.

Польское руководство уже сделало первые заявления по расследованию.

В Белом доме склонны думать, что ракета была выпущена украинской ПВО.