Инфляция съедает доходы украинцев: банкир рассказал, сколько можно заработать на депозитах

Дополнительные расходы бизнеса, связанные с последствиями войны, постепенно закладываются в себестоимость товаров и услуг.

Депозиты в гривнах пока позволяют получить небольшой реальный доход после уплаты налогов. Впрочем, если инфляция продолжит ускоряться, выгода от такого вложения может оказаться значительно скромнее.

Как рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в подкасте, максимальные ставки по отдельным депозитным программам в настоящее время достигают 17,5% годовых. После налогообложения процентов по ставке 23% номинальная доходность такого вклада составит около 13,5% годовых.

Если за это время инфляция составит 10%, такая доходность позволит не только компенсировать рост цен, но и получить определенный доход.

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В то же время фактический результат будет зависеть от будущей инфляции и конкретных условий депозита. Если инфляция в дальнейшем будет ускоряться, реальная доходность депозита будет снижаться.

В сентябре 2026 года годовая инфляция в Украине выросла до 10% против 8,1% в августе. За месяц потребительские цены повысились на 2,1%.

По словам Мамедова, годовой показатель означает, что общий уровень потребительских цен в сентябре 2026 года был на 10% выше, чем в сентябре прошлого года. То есть условный набор товаров и услуг, который год назад стоил 1 тыс. грн, теперь обойдется примерно в 1,1 тыс. грн.

В то же время банкир подчеркнул, что официальная инфляция не всегда совпадает с тем, как подорожание ощущают отдельные семьи. Это связано с тем, что индекс потребительских цен рассчитывается на основе корзины товаров и услуг, каждая категория которой имеет свой вес.

В частности, в сентябре яйца подорожали на 43,6%, образовательные услуги – на 17,4%, одежда и обувь – на 8,5%. В то же время овощи подешевели на 2,3%, а фрукты – на 5,7%.

"Официальная инфляция – это общий срез экономических процессов, но личные расходы каждого могут меняться по-разному. Например, если значительная часть семейного бюджета уходит на продукты, подорожание еды будет особенно заметным. А семья, которая оплачивает обучение детей, острее ощутит рост стоимости образовательных услуг", – пояснил эксперт.

Среди главных факторов инфляции банкир назвал последствия полномасштабной войны. В частности, российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры вынуждают предприятия тратить больше на генераторы, топливо, логистику и безопасность.

Эти дополнительные расходы постепенно закладываются в себестоимость товаров и услуг. Еще одним фактором остается валютный курс, ведь Украина импортирует значительную часть продукции, оборудования и сырья.

"Цена на полке магазина – это не только стоимость самого товара. Это также затраты на его производство, доставку, хранение и продажу. Поэтому инфляция может оставаться ощутимой даже тогда, когда спрос не стимулирует существенный рост", – пояснил банкир.

Инфляция в Украине – последние новости

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1% по сравнению с августом и 10% – по сравнению с сентябрем 2025 года. Таким образом, годовая инфляция в сентябре ускорилась (против 8,1% в августе), сообщила Государственная служба статистики.

Аналитики инвестгруппы ICU в обновленном макроэкономическом прогнозе ожидают, что индекс потребительских цен на пике достигнет 12% в течение зимы, а возвращение к однозначным показателям будет возможным лишь в третьем квартале 2027 года.

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