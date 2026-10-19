В 'ПриватБанке' вырос доллар: курс валют на 19 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 19 октября, вырос на 5 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 50,80 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 49,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне – 50,76 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня потеряла свои позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро, то есть гривня просела на 18 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 19 октября, снизился на 2 копейки и составляет 45,23 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,70 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,23 гривни за евро.

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