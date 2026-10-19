'Мятеж в Калининграде': в Sky News узнали о новом сценарии нападения РФ на Европу

По сценарию группа повстанцев берет в заложники губернатора края и планирует переправить танки и войска через границу в соседнюю Литву.

В Литве ученые, бывшие дипломаты и другие эксперты из Великобритании и всей Европы смоделировали сценарий нападения России на НАТО путем "Калининградского кризиса". Об этом рассказывает телеканал Sky News, который получил эксклюзивный доступ к симуляции.

Учения были организованы Балтийским центром международной безопасности и литовским Университетом управления и экономики ISM. Эдвард Лукас, британский журналист и эксперт по России, основал аналитический центр и помог организовать моделирование.

В чем суть сценария

Сценарий начинается с того, что в российском эксклаве Калининграде вспыхивает мятеж, который становится неприятным испытанием для Кремля. Группа повстанцев берет в заложники губернатора края и планирует переправить танки и войска через границу в соседнюю Литву, которая является членом альянса НАТО.

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Мятежники хотят, чтобы Москва заняла еще более жесткую позицию по отношению к союзникам, чем она уже делает. Их цель состоит в том, чтобы начать борьбу с НАТО, а затем вынудить остальную часть России присоединиться к ним и спровоцировать более широкую войну между Москвой и Западом.

Как отметил Лукас, этот сценарий намеренно контрастирует с другими возможными вариантами, которые предполагают, что российские войска начнут наносить удары по восточному флангу альянса.

Он заявил, что военные игры, "которые включают в себя сценарии, в которых НАТО ничего не делает и стоит в стороне, пока российские войска вторгаются в страны Балтии, - это все чепуха".

"На самом деле эти страны [Литва, Латвия и Эстония] видят то, чего не видим мы. Они слышат то, чего не слышим мы. Они понимают то, чего мы не понимаем. Они делают то, чего мы не делаем. И они супербдительны и суперготовы, и они будут сражаться как сумасшедшие. У них здесь есть союзники, которые готовы сражаться с первой минуты, и [Владимир] Путин действительно это знает", - заявил он.

Поэтому он призывает посмотреть на угрозу с другой стороны и поговорить не столько о военной угрозе со стороны России, сколько об уязвимости Калининграда. Лукас сказал, что когда-то эта территория была сильно милитаризована, но большая часть оружия и войск была перенаправлена на ведение российской войны в Украине, в результате чего эта земля стала гораздо менее защищенной.

"Литва и Польша внимательно наблюдают за тем, что происходит на этой территории, опасаясь, что живущие там русские могут попытаться пересечь границу в две страны НАТО, чтобы избежать любых попыток Кремля собрать больше мирных жителей для боевых действий на Украине", - пишет Sky News.

Россия против НАТО

СМИ писали, что в НАТО работают над стратегией сдерживания любого потенциального вторжения России. Но на случай российского нападения разрабатывается сценарий достижения быстрой победы.

По данным The Guardian, потенциальная атака России может произойти уже через несколько месяцев. В планы Кремля может входить и вторжение на территорию стран НАТО, граничащих с Россией.

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