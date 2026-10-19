Критические 26 метров: военный спутник РФ преследует аппарат ICEYE, который помогает Украине

Этот аппарат предоставляет Украине спутниковые снимки для разведки, а действия российского спутника привлекли внимание к угрозам для коммерческих космических систем.

Российский военный спутник "Космос-2612" во время преследования коммерческого радиолокационного спутника ICEYE-X36 приблизился к нему на расстояние всего 26 метров. Аппарат ICEYE принадлежит финской компании, которая сотрудничает с Украиной и предоставляет спутниковые снимки для разведки. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса SatelliteMap.space.

По данным мониторинга, 19 октября в 02:06 по всемирному координированному времени (UTC) "Космос-2612" находился примерно в 640 метрах позади ICEYE-X36 и на два километра выше него.

Однако уже в 16:07 UTC расстояние между аппаратами сократилось до критических 26 метров.

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Как отмечает Центр стратегических и международных исследований (CSIS), в конце сентября 2026 года российский спутник начал серию маневров, которые позволили ему выйти на ту же орбитальную плоскость, что и ICEYE-X36, и приблизиться к его высоте.

12 октября "Космос-2612" выполнил маневр с изменением скорости примерно на 27,9 м/с. В результате он скорректировал орбиту до высоты около 555 километров – почти такой же, как у спутника ICEYE-X36.

В настоящее время российский аппарат находится на высоте 557,5 километра, тогда как ICEYE-X36 – на высоте 554,7 километра.

Зачем Россия сближает военные спутники с коммерческими аппаратами

Изменение орбиты требует значительных затрат топлива. Особенно сложной является корректировка наклона орбиты, поскольку она требует существенного изменения скорости аппарата.

В то же время после выхода на ту же орбитальную плоскость спутник может сближаться с другим аппаратом, тратя меньше топлива на дальнейшие корректировки. Такое сближение потенциально позволяет детально наблюдать за другим спутником, осматривать его конструкцию или пытаться вмешаться в его работу.

Что известно о "Космос-2612"

Россия запустила ракету-носитель "Союз-2.1б" с военного космодрома Плесецк 17 апреля 2026 года. Она вывела в космос засекреченный груз для Министерства обороны РФ. После выхода аппаратов на орбиту один из спутников получил обозначение "Космос-2612".

ICEYE-X36, со своей стороны, является коммерческим радиолокационным спутником. Компания ICEYE сотрудничает с Украиной, предоставляя спутниковые снимки, которые используются в разведывательных целях.

Вчера стало известно, что "Космос-2612" приблизился к американскому коммерческому спутнику ICEYE-X36. Эксперты считают этот маневр необычным и предполагают, что он может быть попыткой вмешаться в работу западного космического оборудования.

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