В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали даже в Украине

Эпицентр землетрясения находился в 54 км к югу от города Бузеу.

Сегодня, 19 октября, в Румынии произошло землетрясение, которое ощутили в Украине, в частности жители юга Одесской области.

Как сообщает румынский Национальный институт исследований и развития физики Земли, 19 октября в 11:51:57 по местному времени в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузэу, Румыния, произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,8.

Сообщается, что очаг землетрясения находился на глубине 124,1 км, интенсивность толчков составила IV балла.

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"Эпицентр землетрясения находился в 54 км к югу от города Бузэу, в 58 км к востоку от Брашова, в 60 км к юго-востоку от Сфинту-Георге, в 62 км к северу от Плоешти, в 72 км к югу от Фокшаны и в 90 км к северо-востоку от Тирговиште. Ощутимость толчков зависит от места нахождения", – говорится в сообщении.

Жители юга Одесской области, в частности Измаильского района, в соцсетях сообщают, что ощутили толчки. Жители населенных пунктов Рени, Килия и др. пишут о "сильном толчке", о том, что "тряслась мебель".

Мощное землетрясение в Панаме

Напомним, 9 октября на юге Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Сообщалось, что подземные толчки повредили здания и вынудили тысячи людей выйти на улицы, на дорогах образовались пробки. Многие не могли добраться до дома. В то же время масштабных разрушений и человеческих жертв, по предварительным данным, удалось избежать. Очаг землетрясения находился на глубине 12,6 км, эпицентр – в малонаселённой местности примерно в 200 км от столицы Панама-Сити. В последующие несколько часов в стране произошло более 40 афтершоков.

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