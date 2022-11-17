Специалисты уже видели изображения диаметра воронки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наши специалисты примут участие в расследовании падения ракет в Польше.

С уверенностью говорить о типе ракеты до завершения расследования рано, сказал он в ходе конференции Bloomberg New Economy Forum.

"Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели изображения диаметра воронки", - сказал президент.

Видео дня

Зеленский считает, что это не могли быть только остатки противоракетных систем.

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО... Но мы должны быть справедливыми и честными, пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", - сказал он.

Падение ракет в Польше

Напомним, что 15 октября в польской деревне Переводов, неподалеку от границы с Украиной, упали две ракеты. Погибло два человека.

В тот день Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, по стране выпустили более 90 ракет.

Вечером в Польше срочно созвали Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ночью в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что на их территории упала ракета российского производства.

Позже президент Польши Анджей Дуда сообщил, что пока не имеет убедительных доказательств того, кто запустил эту ракету.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительному анализу, в Польше могла упасть ракета украинской ПВО, которая отбивалась от ракетного удара России. Он подчеркнул, что если это так, то вины Украины в этом нет.

В Белом доме также придерживаются версии, что ракета, скорее всего, была результатом работы украинской ПВО.

Украина хочет получить доступ к месту падения ракеты. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова передать доказательства российского следа.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох заявил, что "никто не обвиняет Украину в том, что она намеренно бомбила" территорию Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: