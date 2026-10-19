Биткоин взлетел на фоне падения цен на нефть: сколько сейчас стоит криптовалюта

Биткоин остается в пределах ценового диапазона прошлой недели – от 80 000 до 85 000 долларов.

В понедельник биткоин поднялся выше 82 000 долларов, восстановившись вместе с другими рисковыми активами на фоне снижения цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

Популярная криптовалюта подорожала на 2,4% и в начале торгов в Лондоне стоила около 82 600 долларов. Токены с меньшей капитализацией также выросли в цене. Эфириум подорожал на 3,7%, а Solana прибавила более 4,7%.

Спрос на криптовалюты восстанавливается после снижения цен на нефть с пятимесячного максимума. Это произошло на фоне признаков того, что поставки нефти с Ближнего Востока остаются стабильными.

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Улучшение макроэкономических условий помогло биткоину развернуть тенденцию прошлой недели, когда он подешевел примерно на 3%. Этому предшествовало падение фондового рынка, вызванное распродажей акций технологических компаний на фоне новых сомнений относительно масштабных расходов на искусственный интеллект.

По словам инвестиционного директора Ericsenz Capital Дамиена Ло, сегодняшний рост – это "восстановление после недели массового ухода от рисков".

Эксперт осторожен в своих прогнозах.

"Я не вижу в ближайшее время факторов, которые могли бы подтолкнуть биткоин к новым максимумам. Учитывая общую ситуацию на рынке рисковых активов, считаю, что более вероятно дальнейшее снижение цены", – добавил Дамиен Ло.

Отметим, что, несмотря на некоторое падение, цены на нефть остаются высокими – около 107 долларов за баррель. Это превышает уровни, зафиксированные в течение большей части прошлой недели.

Институциональный спрос на биткоин снижается уже вторую неделю подряд. На прошлой неделе из американских спотовых биржевых фондов на биткоин было выведено 228,6 млн долларов. Неделей ранее отток средств составил 681 млн долларов.

Рынок криптовалют – другие новости

В конце августа биткоин впервые с середины мая преодолел отметку в 80 тысяч долларов. Рост стоимости крупнейшей криптовалюты произошел на фоне ослабления доллара США и мер американского Минфина, направленных на стабилизацию рынка долгосрочных государственных облигаций.

Напомним, в июле биткоин опустился до самого низкого уровня за 21 месяц. На криптовалюту давили ожидания повышения процентных ставок в США и опасения инвесторов относительно стратегии крупной компании, которая активно скупала этот цифровой актив.

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