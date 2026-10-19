Рубио выступил против Трампа в вопросе выборов в Украине

В то же время он отметил, что американские компании жаловались на Украину из-за ударов по судам.

Вопрос выборов в Украине важен, но не является ключевой причиной продолжения войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ClashReport.

"Послушайте, поднимается вопрос о выборах, и я не говорю, что он неважен. Но это не является основной причиной того, почему война до сих пор продолжается", – сказал Рубио.

Он прямо не обвинил Украину в эскалации ударов по РФ, однако намекнул на это, цитируя жалобы американских предпринимателей.

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"Мы уже говорили об этом публично. Например, несколько месяцев назад мы видели удары по судам, которые перевозили энергоносители в Чёрном море. И было много жалоб. Потому что нам звонили американские компании и говорили: "Эй, на том судне, которое было поражено Украиной, была наша нефть", – сказал Рубио.

Обвинения США в адрес Украины

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отсутствии желания завершить войну. Трамп также заявил, что Украина якобы могла заключить более выгодное соглашение о прекращении войны два года назад. Тогда как сейчас, заявил Трамп, Украина якобы потеряла "моря и океаны".

На фоне этого президент Владимир Зеленский заявил, что США в настоящее время задерживают поставки ракет для систем ПВО Patriot, которые используются для сбивания российских баллистических ракет. Президент отметил, что эти заказы уже были оплачены, однако Вашингтон не одобрил часть поставок.

Кроме того, по словам президента, в ночь на 19 октября партнеры вновь не сообщили Украине о запуске российских баллистических ракет. Президент прямо не обвинил Вашингтон, однако подчеркнул, что пока с РФ снимают часть санкций, Украине блокируют поставки средств ПВО.

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