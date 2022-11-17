Глава Бюро национальной безопасности Польши отметил, что речь идет о ракете С-300

Ракета, которая упала на территории Польши 15 октября, была выпущена Вооруженными силами Украины. На это указывают доказательства, собранные НАТО, США и Польшей.

"Доказательства указывают на то, что мы имеем дело с ракетой С-300, выпущенной украинской системой ПВО", - заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью польскому радио RMF FM.

При этом назвал нормальным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность украинской армии к трагическому инциденту.

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"Президент Зеленский представляет страну, которая находится в состоянии войны. Война, которая была самой тяжелой с точки зрения атак и применения средств воздушного нападения. Это нормально, что в таких условиях некоторые гипотезы, которые кажутся очевидными с точки зрения защиты государства, кажутся очевидными и главе этого государства", – объяснил Севера.

В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох в интервью TVN24 указал на последовательность определенных событий.

"Вы можете видеть кадры над Украиной, вы можете видеть боевые действия над Украиной, в какой-то момент, за очень короткое время, вы можете увидеть определенную последовательность событий", - отметил Кумох.

По его словам, все собранные материалы передадут украинской стороне.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Муларчик в интервью Польскому радио 24 заявил, что на Польшу оказывалось сильное давление, чтобы она признала нападение России

"Это будет означать совершенно другую динамику событий в нашей стране и в мире. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, это большая трагедия для этих семей, жителей города и для восточной Польши, но все указывает на досадную случайность, а не на преднамеренные действия со стороны России", – подытожил дипломат.

Падение ракеты в Польше - что известно

15 октября на территории Польши рядом с украирской границей упали две ракеты, из-за чего погибли два человека. Инцидент произошел во время российской ракетной атаки по украинским городам.

По словам президента Польши Анджей Дуда сразу заявил, что нет убедительных доказательств, кто запустил ракету. В НАТО предположили, что на польской территории могла упасть ракета от украинской системы ПВО

В то же время, в Польше, США и НАТО указали, что ответственность в любом случае лежит на Москве.

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