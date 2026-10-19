США окончательно превратились в союзника России, – The Atlantic

Последние действия Трампа вызвали редкий случай двупартийного возмущения в США.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов окончательно превратил Америку в союзника Российской Федерации. Об этом пишет Том Николс, штатный автор колонки в The Atlantic.

Автор отмечает, что президент США перестал скрывать прямую поддержку Кремля в войне против Украины. И он делает это не из холодного расчета национальных интересов США, а в собственных интересах – от открытого восхищения российским диктатором до прямой неприязни к демократически избранному президенту Украины.

Журналист пишет, что Трамп фактически воспользовался своей возможностью не вводить санкции против РФ, названные в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Президент США объяснил это тем, что в данный момент это "соответствует интересам США", однако не пояснил, каким именно. Это, а также другие недавние действия Трампа в поддержку России настолько очевидны, что вызвали редкий момент двухпартийного возмущения как со стороны демократов, так и республиканцев.

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"Помощники президента спешат объяснить, почему эта капитуляция перед Россией не является именно тем, на что она похожа. Госсекретарь Марко Рубио под давлением журналиста заявил, что администрация "оценит" влияние закона Грэма через 60 дней. Это была чепуха: в исполнительном указе нет таких сроков, и никто всерьез не верит, что администрация проводит расчеты, чтобы решить, являются ли санкции хорошей идеей", – отмечает Николс.

Он добавляет, что среди американской правой элиты мало кто поддерживает эти шаги США, поскольку такие действия не имеют ничего общего с национальной безопасностью Вашингтона. Зато союз США и России автор называет "грязной сделкой", преследующей цели американского президента.

В частности, по мнению Николса, Трамп уже осознает грядущее поражение республиканцев на выборах в США. И одна из причин этого – скачок цен на топливо, вызванный войной в Иране. Автор пишет:

"Он готов на все, чтобы снизить цены на бензин. И поскольку, похоже, он не понимает, как работает международная экономика, вполне может верить, что какая-то сомнительная сделка с Россией по дизельному топливу облегчит проблему высоких цен на топливо в Соединенных Штатах. Это не поможет, хотя, несомненно, от этого выиграют некоторые российские компании".

Он добавляет, что даже если бы ситуация в американской экономике была лучше, Трамп вряд ли пытался бы усилить давление на Путина, поскольку американский президент восхищается российским диктатором.

Кроме того, отмечает автор, Трамп прибегает к персонализированной дипломатии, поскольку считает себя мастером заключения сделок. Однако на практике это не соответствует действительности. Кроме того, по мнению автора, Трамп испытывает прямую антипатию к украинскому президенту Зеленскому. Николс отмечает:

"Ему кажется, что Зеленский – неудачник, никто, тот, кто создает лишние проблемы для его друга Владимира (Путина, – УНИАН). Американский президент не может понять, почему Зеленский и его люди просто не смирятся со своим положением и не подчинятся России".

На этом фоне, пишет автор, судьба Украины в ближайшем будущем зависит от поддержки Европы. Ведь до сих пор мир, в котором Белый дом является союзником Кремля, казался лишь параноидальной фантастикой. Однако сейчас этот союз уже существует.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее американский президент в очередной раз заявил, что Владимир Зеленский якобы не готов завершить войну. Трамп также сказал, что Украина якобы могла добиться гораздо лучших условий на переговорах два года назад.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что во время баллистической атаки РФ в ночь на 19 октября партнеры вновь не уведомили Украину об ударе. Президент также заявил, что пока партнеры задерживают передачу Украине ракет для ПВО, РФ получает послабления и отсрочку санкций.

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