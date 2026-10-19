ЕС все еще не определился с датой запуска системы платного въезда ETIAS, – СМИ

Запуск многострадальной системы ETIAS переносится в течение уже нескольких лет.

Сроки запуска системы авторизации поездок в ЕС для граждан стран, пользующихся правом безвизового въезда (ETIAS), вновь оказались под вопросом – на этот раз без указания какой-либо новой даты.

Как подмечает SchengenVisaInfo, еще в середине этого года Европейская комиссия заявляла, что система ETIAS начнет функционировать в последнем квартале 2026 года. Теперь это упоминание исчезло. На официальной странице ETIAS, поддерживаемой Еврокомиссией, лишь указано, что система пока не работает, заявки не принимаются, а дата запуска будет объявлена ​​за несколько месяцев до начала ее полноценного функционирования. По состоянию на 19 октября 2026 года точная дата так и не была названа.

Для граждан стран, имеющих право на безвизовый въезд, в том числе Украины, ситуация остается прежней: подавать какие-либо заявления или вносить оплату не требуется.

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Любой веб-сайт, предлагающий сегодня оформить ETIAS за плату, не является официальным, предупреждают авторы материала.

На момент публикации материала Европейская комиссия не ответила на запрос портала SchengenVisaInfo о предоставлении актуального графика запуска.

Проблемы с внедрением новой системы въезда в ЕС

Как сообщал УНИАН.Туризм, Совет Европы принял постановление о создании Европейской системы информации о путешествии и авторизации (ETIAS), подразумевающей платную авторизацию при въезде в ЕС (7 евро раз в три года), еще в сентябре 2018 года.

Изначально запустить ее планировали в 2021 году, однако в эти планы вмешалась пандемия коронавируса. Далее дата запуска несколько раз переносилась.

В марте 2025 года Генеральный директорат по миграции и внутренним делам ЕС сообщил, что запуск ETIAS запланирован на последний квартал 2026 года. Согласно этому плану, после шестимесячного переходного периода – примерно с апреля 2027 года – требования ETIAS должны были стать обязательными для большинства путешественников из стран, для которых действует безвиз с ЕС.

На данный момент главной проблемой ну пути запуска является несовершенство системы въезда/выезда (Entry/Exit System – EES) – биометрического реестра, пришедшего на смену штампам в паспортах. Запуск самой EES неоднократно откладывался, но ее поэтапное внедрение все же началось в муках 12 октября 2025 года, а полноценно она заработала 10 апреля 2026 года. Однако в летний период отпусков процесс внедрения этой системы привел к возникновению длинных очередей в некоторых аэропортах, в связи с чем законодательство позволило странам временно приостановить процедуру снятия отпечатков пальцев в наиболее загруженных пунктах пропуска (до начала сентября).

Европейский союз не озвучил официальную причину очередной задержки запуска ETIAS. Согласно июльским сообщениям, это связано как с нагрузкой, возникшей при внедрении EES, так и с незавершенными техническими работами по самой системе ETIAS.

Пока что аналитики не берутся предположить, когда система может быть запущена, но, вероятно, это произойдет еще не скоро. Даже после того, как будет установлена ​​дата запуска, регламент ETIAS предусматривает шестимесячный переходный период, в течение которого оформление ETIAS остается добровольным (при этом Европейская комиссия может продлить данный срок). По истечении этого времени наступает льготный период: путешественники, совершающие свою первую поездку после завершения переходного этапа, могут въехать в страну даже без наличия ETIAS.

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