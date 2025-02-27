Сейчас такое соглашение имеет несколько размытый вид.

Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по полезным ископаемым, которое не будет иметь более широкие гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве.

По информации издания, первоначальный рамочный документ не потребует ратификации парламентом, тогда как другой потребует.

Сейчас многое в соглашении еще непонятно. В частности неизвестно, как именно американская сторона будет контролировать новый фонд и какими будут его механизмы управления. В одном пункте говорится о том, что США будут контролировать "максимальную сумму", которая допустима в соответствии с ее законами. В то же время это может противоречить другому пункту, который указывает на пропорциональность инвестиций.

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Кроме того, в The Economist отметили, что, скорее всего, соглашение будет намного меньше 500 млрд долларов "отступных", которые Трамп требовал от Украины. Такая сумма значительно преувеличена, ведь военная и финансовая помощь США для Украины, по независимым оценкам, составляет более 120 млрд долларов.

"В проекте текста изъяты все наиболее противоречивые американские требования, которые, по свидетельствам официальных лиц, часто воспринимались враждебно. В одном случае украинцам дали "час на подписание", в другом - всего шесть минут. Сейчас текст соглашения обязывает обе стороны создать совместный фонд для инвестиций в Украину. Ожидается, что украинцы будут вносить в фонд 50% доходов от будущих государственных проектов по добыче ресурсов, включая минералы, углеводороды, нефть, газ и инфраструктуру, такую как LNG-терминалы и порты", - отметили в материале.

В то же время это не будет затрагивать текущие операции, такие как крупные нефтегазовые проекты, которые уже приносят значительные суммы в бюджет Украины.

В издании добавили, что такое соглашение является несколько размытым и больше теоретическим, поскольку настоящие масштабы полезных ископаемых в Украине неизвестны.

"Серьезной оценки месторождений полезных ископаемых с применением современных методов разведки не проводилось. Значительная часть полезных ископаемых находится глубоко под землей или в концентрациях, которые являются слишком низкими для рентабельной добычи. Возможно, 40% металлических ресурсов находятся на оккупированной Россией территории", - подчеркнули в The Economist.

Кроме того, в соглашении нет деталей о перерабатывающих и обогатительных мощностях, а именно там, где будет создаваться реальная стоимость. В издании подытожили:

"Существует много других пробелов. Тем не менее, договорившись о чем-то, Украина обеспечила Трампу результат, отошла от края пропасти и выиграла время. В мире, в котором она неожиданно оказалась, это очень много значит".

Соглашение о полезных ископаемых - последние новости

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что важнейшие детали соглашения о полезных ископаемых еще под вопросом. По информации издания, в соглашении нет гарантий безопасности для Украины, которые, как ранее заявлял Зеленский, нужны для любого соглашения по правам на полезные ископаемые.

В то же время Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения о полезных ископаемых с США. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в соглашении будет иметь шесть ключевых позиций.

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