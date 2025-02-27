Военная поддержка США для Украины и стоимость соглашения станут предметом будущих переговоров.

США и Украина заявили о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых, однако самые спорные его моменты еще предстоит обсуждать. Как пишет The Wall Street Journal, военная поддержка США для Украины и даже стоимость соглашения станут предметом будущих переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что успех предлагаемого соглашения зависит от его более широких переговоров с президентом США Дональдом Трампом и приверженности Трампа помощи Украине.

При этом финансовые выгоды от соглашения пока остаются неопределенными. Текст соглашения, с которым ознакомился The Wall Street Journal, включает создание фонда, совместно принадлежащего двум странам, а детали финансового соглашения будут определены в дальнейшем.

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Также, как указывает WSJ, в соглашении отсутствуют явные гарантии безопасности для Украины, которые, как ранее заявлял Зеленский, необходимы для любой сделки по правам на полезные ископаемые. В одном из пунктов соглашения лишь говорится, что США "поддерживают усилия Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для установления прочного мира".

При этом, как подчеркивает издание, громкое подписание соглашения станет победой для Киева, который опасался, что Трамп может сначала встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, пишет WSJ, Трамп похвалил финансовые преимущества сделки. Он также сказал, что сосредоточен на установлении мира в регионе, но не объяснил, что это означает для будущего правительства или границ Украины. "Я не собираюсь давать гарантий безопасности", — сказал Трамп, отметив, что европейцы разместят войска на Украине, "но мы сделаем так, чтобы все прошло хорошо".

Как отметила Хайди Кребо-Редикер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, хотя крупные месторождения титана, графита и урана находятся на контролируемой Украиной территории, многие ископаемые необходимо будет добывать на спорных или оккупированных территориях страны или вблизи них. Поэтому, если эти месторождения будут разрабатываться, США также придется беспокоиться о защите и охране физической безопасности Украины. Кроме того, американские и украинские технологические и оборонные отрасли, будут тесно связаны.

"Логически, соглашение об экономической безопасности не имеет никакой ценности, если территория не защищена и не находится в безопасности, и я думаю, что именно к этому стремится администрация Трампа", — сказала она. "Военная поддержка должна стать следующей частью уравнения в переговорах".

Соглашение о полезных ископаемых - детали

Кабинет министров Украины 27 февраля одобрил подписание соглашения о полезных ископаемых с США.

Зеленский заявил, что в конечном варианте соглашения о полезных ископаемых с США нигде не сказано, что Украина является должником за предоставленную в прошлом помощь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предоставлять Украине прямых гарантий безопасности, это должна сделать Европа. Но "некоторые гарантии безопасности" соглашение об украинских ресурсах все же дает.

Вечером 27 февраля Владимир Зеленский подтвердил встречу с Дональдом Трампом и подписание рамочного соглашения о недрах с США 28 февраля.

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