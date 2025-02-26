Во время этого визита лидеры подпишут соглашение об украинских полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о редкоземельных минералах. Об этом он заявил во вступительной речи на первом заседании своего кабинета

Трамп выразил увереность, что они с Зеленским "подпишут соглашение, которое будет очень важным".

"Я надеюсь, мы вернем все вложенные деньги и заработаем еще больше. Это будет очень большое соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам. Все уже согласовано. Мы довольны этим", - заявил американский лидер.

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По словам Трампа, предыдущая администрация Белого дома поставила США "в очень плохое положение". Он снова повторил, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов.

"Но мы смогли заключить сделку, по которой мы вернем свои деньги. И мы получим много денег в будущем. И я думаю, что это уместно, потому что у нас есть налогоплательщики, которым не должны выставлять счет за войну", - заявил президент США.

Трамп заявил, что "не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине", добавив:

"Мы попросим Европу сделать это, но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо".

Президент также отметил, что у США "всё идет очень хорошо с Россией" и похвалил свою команду за "потрясающую работу" в этом направлении. По его словами, он "говорил с Путиным о мире в Украине в течение последних двух лет".

"Мы также заключим соглашение с Россией и Украиной о прекращении убийств людей", - добавил он.

Визит Зеленского в США

Ранее сообщалось, что пятницу, 28 февраля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом после того, как страны согласовали проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

Позже Зеленский сообщил о рабочей дате возможного визита в Вашингтон.

"Относительно визита. Я думаю, что визит нам предложили, да. Но я хочу получить - офисы работают - какой формат и когда. Да, там есть рабочая дата. То, что сказал президент Соединенных Штатов - пятница. Офисы на связи", - подчеркнул он.

Глава государства уточнил, что имеет важный вопрос и очень хочет визита. Зеленский сказал, что хочет услышать от Трампа очень честные ответы на вопросы Украины.

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