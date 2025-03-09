Соратники Трампа считают, что Зеленский "пережил жесткое пробуждение".

За последние дни Украина значительно смягчила свою позицию по соглашению о полезных ископаемых. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в радиоинтервью, которое цитирует издание The Hill.

"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней резко изменил свою позицию. По сути, он извинился за все это. И он сказал: "О нет, нет, мы все же хотели бы эту сделку." Думаю, он пережил жесткое пробуждение", - сказал Джонсон в субботнем радиошоу.

Спикер выразил мнение, что многие украинцы "были расстроены" тем, что произошло в Овальном кабинете Белого дома неделю назад.

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"Конечно, мы все были [расстроены], но мы должны вернуть его за стол [переговоров]", - сказал Джонсон.

Срыв соглашения о ресурсах

Как писал УНИАН, 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в США планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых. По словам осведомленных источников, все уже было готово к этому, но подписание сорвалось в последний момент из-за публичной ссоры президентов Украины и США прямо в Овальном кабинете Белого дома. Причем именно американская сторона отказалась от подписания бумаг.

Вскоре США полностью остановили всю военную помощь Украине и связали ее возобновление с подписанием соглашения о полезных ископаемых и с заключением мира в Украине.

Более того, теперь США добиваются от Украины значительно более выгодных условий соглашения о ресурсах.

А уже сегодня американские СМИ написали, что Трамп не планирует возобновлять помощь Украине даже после подписания соглашения о ресурсах.

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