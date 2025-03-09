В то же время, собеседники издания оптимистично настроены, что поток оружия и обмен разведданными могут быть восстановлены уже на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявления американских чиновников

"Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, в том числе территориальные. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги к выборам в Украине и, возможно, к уходу с поста лидера своей страны", - пишет NBC.

При этом, по словам представителя США и представителя администрации, у США нет никаких указаний на то, что приостановка обмена разведданными оказала прямое влияние на российские атаки. Они заявили, что эти крупные атаки, вероятно, были спланированы до прекращения передачи разведданных и помощи.

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В то же время оба чиновника оптимистично настроены, что поток оружия и оборудования, а также обмен разведданными могут быть восстановлены уже на следующей неделе, особенно после того, как Зеленский заявил, что Украина "готова сесть за стол переговоров как можно скорее".

Чиновники заявили, что США по-прежнему делятся с Украиной оборонительными разведданными — то есть информацией, которая помогает Украине защищаться от атак. Но они не предоставляют информацию о нацеливании на российские цели.

Сделка о полезных ископаемых

Ранее Bloomberg писал, что Трамп готов завершить работу над соглашением о ценных ископаемых при условии, что Владимир Зеленский согласится на "реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой". И новые – дополнительные – условия являются причиной того, что соглашение до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления руководства США и Украины о готовности это сделать.

На этой неделе стало известно, что Украина и США 11 марта проведут переговоры в Саудовской Аравии. Президент Владимир Зеленский заявлял, что на будущей встрече в Саудовской Аравии с украинской стороны "будет четкая настройка на конструктив" и будет сделано все, чтобы украинские интересы были учтены так, как нужно.

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