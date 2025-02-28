Сделка о полезных ископаемых между США и Украиной была близка к подписанию, - Sky News

Корреспонденд издания отметил, что изначальные планы провалились.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне отметилась словесным конфликтом, после чего лидер Киева досрочно покинул Белый дом. Выяснилось, что сделка о добыче полезных ископаемых, которая стала одной из главных причин визита Зеленского, уже была готова к подписанию. Об этом сообщил американский корреспондент Sky News Марк Стоун

"Судя по всему, перепалка стала катастрофической с точки зрения того, как должен был пройти день", - сказал он.

По словам корреспонденда, журналисты ожидали в очереди, чтобы войти в Восточный зал для церемонии подписания соглашения между Украиной и США. Тем не менее им сообщили, что это событие не состоится сегодня.

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"Столы были на месте, ручки лежали на столах. Все было готово к подписанию сделки, после чего должна была состояться пресс-конференция. Но после сцены, которая произошла ранее, все, похоже, развалилось", - рассказал Стоун.

Представитель Белого дома в комментарии для Reuters подтвердил, что Зеленский и Трамп действительно не подписали соглашение о добыче полезных ископаемых в ходе встречи.

Кроме того, в The Telegraph писали, что Белый дом оставил открытой "дверь" для дальнейших переговоров с Украиной о соглашении. Высокопоставленный американский чиновник поделился с журналистами, что отмененная совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского может быть перенесена, пока украинский лидер остается в Вашингтоне. По его словам, президент США не исключает возможности заключения сделки, но после того, как "Украина будет готова к конструктивному разговору".

Сделка о полезных ископаемых - важные новости

Ранее в Reuters сообщили, что Украине и США понадобятся годы, прежде чем сделка о добыче полезных ископаемых начнет приносить доход. В Украине прогнозируют, что на стабильную стадию добычи лития и его переработки удастся выйти только к 2029 году.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что в соглашении о добыче полезных ископаемых есть гарантии безопасности для Украины. В то же время он ссылается на почти 30 соглашений с разными странами, которые были заключены ранее.

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