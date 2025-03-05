В администрации США сообщили, что пока нет плана по подписанию соглашения.

Условия договора о полезных ископаемых между Украиной и США могут измениться, поскольку теперь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет "более выгодной сделки", пишет CBS News со ссылкой на собеседника, знакомого с деталями переговоров, который пожелал остаться анонимным.

Отмечается, несмотря на то, что Украина дала понять США, что готова подписать договор, пока американская сторона заявляет, что соглашение не завершено.

Издание привело слова министра финансов США Скотта Бессента, которого журналисты спросили, является ли соглашение все еще актуальным. На что чиновник ответил "пока нет".

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"Несколько источников сообщили, что соглашение еще не завершено, и его условия могут измениться, поскольку президент Трамп теперь стремится к "лучшей и более выгодной сделке", - цитирует издание знакомого с деталями собеседника.

Чиновники администрации США сообщили CBS News, что "на вечер вторника не было никакого плана по подписанию соглашения Трампом или его ключевыми советниками".

Соглашение о полезных ископаемых: главное

Как сообщал ранее УНИАН, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США планировалось 28 февраля в Вашигтоне, однако Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Спор закончился тем, что украинский президент уехал из Белого дома, так и не подписав соглашения и не придя к согласию с американским лидером относительно условий возможного мирного соглашения с Россией.

4 марта Зеленский заявил, что встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось, и что пришло время сделать все правильно. Он подтвердил, что Украина рассматривает соглашение о полезных ископаемых как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности.

Во время своего выступления перед Конгрессом Трамп объявил о "важном письме" от президента Украины Владимира Зеленского, в котором украинский лидер подтвердил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых.

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