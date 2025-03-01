Келлогг предупреждал, что встреча лидеров Украины и США пока является преждевременной.

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме планировалось подписание соглашение о добыче украинских полезных ископаемых. Тем не менее стороны так и не дошли до обсуждений условий сделки из-за конфликта, который возник во время обсуждения войны в Украине.

Высокопоставленный американский чиновник, участвовавший в переговорах, сообщил изданию New York Post, что специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг отговаривал команду Зеленского от подписания соглашения в Овальном кабинете, но глава Офиса президента Украины Андрей Ермак настоял на обратном.

По словам чиновника, Келлогг во время своего визита в Киев на прошлой неделе призывал сразу подписать соглашение о полезных ископаемых. Тем не менее Ермак заверил, что лучше это сделать во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля.

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Чиновник поделился, что после трех дней напряженных переговоров спецпредставитель Трампа добился согласия Украины на подписание долгожданного соглашения. Тем не менее еще один пункт предстояло уточнить.

Келлогг призвал Зеленского воздержаться от поездки в Вашингтон, так как отношения между лидерами еще "нужно укрепить" перед личной встречей, рассказал американский чиновник. Тем не менее команда президента Украины начала давить на спецпредставителя Трампа, из-за чего он был готов покинуть Киев без соглашения. По словам источника, только в последнюю минуту украинская сторона решила отдать Келлоггу согласованый документ, чтобы он передал его президенту США.

Чиновник отметил, что во время встречи в Вашингтоне Зеленский команда Трампа был недовольна тем, что президент Украины не проявил достаточно благодарности за предоставленную американскую помощь.

"Зеленский играл так неправильно, как только мог. Он пришел в Овальный кабинет, действуя как крутой парень. Это не сработало. Все в комнате почувствовали себя оскорбленными. Теперь Зеленскому придется самому решать, как это исправить. Мы не можем это исправить за него", - сказал он.

Сделка о полезных ископаемых между Украиной и США - важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно подписать с США соглашение о полезных ископаемых. Он предположил, что Европе требуются гарантии безопасности США для поддержки западных миротворческих войск в стране после окончания войны.

Кроме того, в Sky News сообщали, что сделка о полезных ископаемых между США и Украиной была близка к подписанию 28 февраля в Белом доме. Тем не менее изначальные планы провалились.

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