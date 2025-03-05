Ливитт отметила, что Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно скорее заключили мирное соглашение.

Обсуждения сделки о добыче полезных ископаемых между Украиной и США все еще продолжаются. Дискуссии по этому вопросу проводятся между чиновниками обеих стран. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

"Эти переговоры происходят в то время, когда мы говорим. Я только что видела советника по национальной безопасности. Он очень упорно работает над этим", - сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома поделилась, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сегодня зайдет в кабинет к главе Вашингтона Дональду Трампу, чтобы предоставить ему последнюю информацию о переговорах с Украиной.

Видео дня

По словам Ливитт, Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно скорее заключили мирное соглашение. Она подчеркнула, что американский лидер хорошо воспринял послание президента Украины Владимира Зеленского, которое он опубликовал в соцсетях.

"Это положительный знак в правильном направлении", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Сделка о полезных ископаемых - важные новости

Ранее в Fox News сообщали, что процесс подписания сделки о полезных ископаемых не сдвинулся с места. Корреспондентка Fox News Джеки Гайнрих отметила, что Украина и США пока не готовы подписать документ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объяснял, почему важно подписать с США соглашение о полезных ископаемых. Он предположил, что Европе требуются гарантии безопасности США для поддержки западных миротворческих войск в стране после окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: