Обсуждения сделки о добыче полезных ископаемых между Украиной и США все еще продолжаются. Дискуссии по этому вопросу проводятся между чиновниками обеих стран. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.
"Эти переговоры происходят в то время, когда мы говорим. Я только что видела советника по национальной безопасности. Он очень упорно работает над этим", - сказала Ливитт.
Пресс-секретарь Белого дома поделилась, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сегодня зайдет в кабинет к главе Вашингтона Дональду Трампу, чтобы предоставить ему последнюю информацию о переговорах с Украиной.
По словам Ливитт, Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно скорее заключили мирное соглашение. Она подчеркнула, что американский лидер хорошо воспринял послание президента Украины Владимира Зеленского, которое он опубликовал в соцсетях.
"Это положительный знак в правильном направлении", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Сделка о полезных ископаемых - важные новости
Ранее в Fox News сообщали, что процесс подписания сделки о полезных ископаемых не сдвинулся с места. Корреспондентка Fox News Джеки Гайнрих отметила, что Украина и США пока не готовы подписать документ.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объяснял, почему важно подписать с США соглашение о полезных ископаемых. Он предположил, что Европе требуются гарантии безопасности США для поддержки западных миротворческих войск в стране после окончания войны.