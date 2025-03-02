У Трампа снова обвинили Зеленского в срыве переговоров.

Подписание экономического соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки невозможно без согласования мирного соглашения.

Об этом в интервью CBS News заявил министр финансов США Скотт Бессент, отвечая на вопрос, поручил ли ему президент Дональд Трамп отказаться от соглашения о полезных ископаемых после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским:

"Невозможно иметь экономическое соглашение без мирного соглашения. Обязательным условием для экономического соглашения является желание украинского руководства заключить мирное соглашение".

Когда журналистка спросила, не должно ли это соглашение стать лишь шагом к переговорному процессу о прекращении войны, Бессент сказал, что так и должно было быть, однако Зеленский "нарушил последовательность" и "попытался перезаключить соглашение на глазах у всего мира" еще до частного обеда.

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По словам американского министра, речь идет не о соглашении о полезных ископаемых, а об "общеэкономическом соглашении". "И я думаю, мы должны увидеть, хочет ли президент Зеленский продолжать. Какой смысл в экономическом соглашении, которое станет спорным, если он хочет, чтобы боевые действия продолжались. Президент Трамп хочет мирного соглашения", - добавил он.

На вопрос, в чем президент Зеленский не прав, если не согласится на прекращение огня или экономические соглашения без гарантий безопасности, когда Вашингтон выбрал ориентиром для мирного соглашения опасные для Украины "стамбульские договоренности", Бессент не ответил:

"Я думаю, что план заключается в том, чтобы Европейский союз обеспечил эту безопасность, не НАТО, а Евросоюз. И опять же, пятничная трагедия. Я не знаю, о чем думал президент Зеленский. В понедельник у нас был президент Франции, замечательная встреча. Потом у нас был премьер-министр Кир Стармер. Фантастическая встреча. Они все были на борту мирного соглашения. Все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, - это прийти и подписать это экономическое соглашение".

Скандал в Белом доме

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Вашингтоне произошел публичный спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Это привело к досрочному завершению встречи и отмене запланированного подписания соглашения о полезных ископаемых.

Во время переговоров Трамп выразил сомнения относительно способности Украины достичь победы в войне и призвал к прекращению боевых действий. Зеленский ответил, обвинив Россию в невыполнении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа.

Европейские лидеры, за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выразили поддержку Украине после инцидента.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Волтц заявил, что Зеленский "совершил большую ошибку", начав спор, и подчеркнул необходимость большей благодарности со стороны Украины за оказанную помощь.

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