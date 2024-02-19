Он считает, что Альянс может столкнуться с войной уже через пять-восемь лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и страны-члены Североатлантического Альянса готовиться к "наихудшему сценарию".

"Мне не нравится смотреть в хрустальный шар. Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет", - сказал он в интервью американскому Bloomberg.

Также он призвал американских законодателей одобрить дополнительную военную помощь Украине, отметив, что это в интересах самих же Соединенных Штатов Америки.

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"Географически Европа находится далеко от Айовы или Висконсина, но все же очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов. Мы не должны воспринимать свободу как нечто само собой разумеющееся. Мы должны защитить ее. При необходимости нам придется за это бороться", - добавил Писториус.

Европа готовится к войне: последние новости

Как известно, в последнее время европейские военные и политики все чаще говорят о возможности военной агрессии со стороны России.

В Нидерландах людей призвали морально подготовиться к тому, что может начаться война, такого же мнения придерживаются в Швеции.

Напомним, что ранее в СМИ опубликовали "секретный документ" Бундесвера. Согласном этим данным, Германия опасается начала гибридной войны Запада и России уже в 2024 году.

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