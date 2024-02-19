Сейчас Путин чувствует себя более смелее, чем когда-либо, говорит она.

Экс-губернатор Южной Каролины и кандидат на выборах президента США Никки Хейли выступила за дальнейшее оказание помощи Украине в войне против России.

В интервью ABC news она заявила о необходимости напомнить американскому народу, что Путин - это не тот человек, которому можно доверять. "Важность обеспечения победы Украины очевидна, потому что мы должны предотвратить дальнейшую войну. И прямо сейчас Путин чувствует себя более смелее, чем когда-либо", - заявила она.

Хейли считает, что президент Джо Байден не объяснил американцам, почему Украина важна. "Он ни разу не разговаривал с американским народом о террористической деятельности, происходящей с Израилем, и о том, почему Иран так опасен. Он ни в коем случае не говорит об угрозах со стороны Китая. И когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, они дистанцируются от этого", - добавила она.

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Кандидат в президенты подчеркнула, что враги США видят "неудачу Байдена на этом фронте", а также слышат заявления Дональда Трампа о том, что его не беспокоит вторжение в Украину. Под угрозой российского нападения оказываются Польша и страны Балтии.

"Это немедленно ввергает Америку в войну. Именно этого мы пытаемся избежать. И именно поэтому этот пакет помощи так важен. Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. У них есть большая боевая сила. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку наших военных мужчин и женщин воевать", - подчеркнула она.

Выборы в США: последние новости

Как известно, очередные президентские выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года.

От демократов кандидатуры выдвинули действующий американский президент Джо Байден и член Палаты представителей США Дин Филлипс. От республиканцев - экс-президент Дональд Трамп и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Ранее российский диктатор Путин заявил, что хотел бы видеть президентом США Джо Байдена. Трамп назвал это комплиментом.

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