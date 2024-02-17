Это заявление прозвучало еще в 2021 году.

Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена спросили, какие последствия ждут российское руководство после смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии.

Так, один из журналистов напомнил американскому лидеру о его заявлении после встречи с российским диктатором Путиным в Женеве в 2021 году. Тогда Байден сказал, что предупредил его о "разрушительных" последствиях, если Навальный умрет в российской тюрьме.

"Это было три года назад. За это время они столкнулись с огромным количеством последствий. Они потеряли и/или ранили более 350 тысяч российских солдат. Они оказались в ситуации, когда на них наложены огромные санкции во всех сферах. И мы размышляем над тем, что еще можно было бы сделать", - ответил Байден.

Реакция США на смерть Навального:

Напомним, 16 февраля российская Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Навального. В России заявляют, что ему стало плохо после прогулки, бригада скорой медицинской помощи не смогла его спасти.

В своем обращении Джо Байден сказал, что ответственность за убийство Навального несет Владимир Путин. Он также призвал законодателей поддержать дополнительное финансирование Украины, чтобы страна была способна обороняться от жестоких нападений и военных преступлений РФ.

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