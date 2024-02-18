Лула да Силва говорит, что обвинять Путина - банально.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что "банально" обвинять Путина в убийстве Алексея Навального до официальных результатов расследования смерти оппозиционера.

Об этом Силва высказался в воскресенье, показательно отличаясь своей риторикой касательно смерти Навального среди других лидеров Запада и Европы, подчеркивает Reuters.

Собственно, "адвокатурой" в отношении Путина Лула занялся на пресс-конференции, которую дал после участия в саммите Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия).

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Как отметил президент Бразилии, он воздержится от высказывания позиции относительно смерти Навального из соображений "здравого смысла".

"Этот гражданин умер в тюрьме, я не знаю, был ли он болен или имел какие-то проблемы... Выдвигать обвинения - это банально. Я надеюсь, что будут объяснения, почему этот человек умер, вот и все", - сказал Инасио Лула да Силва.

Такие комментарии политика свидетельствуют о том, что "незападные страны" не присоединились к усилиям Запада, направленным на глубокую изоляцию Путина из-за вторжения в Украину и других вопросов, указывает СМИ.

Reuters напоминает, что Лула известен разными заявлениями о войне в Украине: он публично осуждал вторжение РФ, но в то же время призвал к невыгодному для украинской стороны миру. Также он говорил, что именно Соединенные Штаты Америки безосновательно затянули войну.

Навальный скончался в колонии - Зеленский обвинил Путина

В пятницу, 16 февраля, мир шокировала новость: в российской колонии внезапно умер известный оппозиционер Алексей Навальный, которого суд РФ обвинил в "экстремизме" и несколько раз продлевал ему срок заключения, придумывая все новые доказательства его "противозаконной" деятельности.

На эту новость почти сразу среагировал президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего визита в Берлин он прокомментировал, что именно Путин убил Навального, как и остальных "несчастных", которых ликвидировал его режим. Эту трагедию также комментировал президент США Джо Байден.

Официально Россия предлагает обществу такую версию: Навальному стало плохо во время прогулки колонией, его пытались спасти медики, но не смогли. В то же время в сети показали видео с Навальным от 15 февраля (за день до его смерти) - в кадре он выглядел здоровым и улыбался.

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