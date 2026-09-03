Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский анонсировал увольнения в обоих ведомствах

В частности, из СБУ и ГУР будут уволены заместители руководителей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кадровых решениях в связи с конфликтной ситуацией, возникшей между представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время вечернего обращения к украинцам после беседы с генеральным прокурором Русланом Кравченко о ситуации между Службой безопасности Украины и ГУР Минобороны.

"Уже выдвинуты два подозрения участникам – тем, кто причастен к стрельбе: сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Проверяются и все остальные обстоятельства произошедшего – с первого дня всей этой истории", – отметил Зеленский.

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В свою очередь, как сообщил генпрокурор Кравченко в Telegram, о подозрении по фактам применения огнестрельного оружия сообщено сотруднику СБУ по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий) и военнослужащему ГУР МО Украины по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В рамках расследования назначен комплекс экспертиз.

Вместе с тем, как отметил Зеленский, важно, чтобы была установлена правда и не повторялись подобные ситуации.

"Поэтому в отношении руководителей этих двух органов – СБУ и ГУР – будет дана оценка по результатам служебного расследования. И уже приняты кадровые решения по обеим структурам – будут уволены заместители руководителей, которые должны ответить за эту ситуацию. Вполне справедливо: обе структуры должны ответить, обе структуры действовали так, как точно не должно быть", – подчеркнул Зеленский.

Перестрелка между СБУ и ГУР

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Служба безопасности Украины сообщила, что ФСБ РФ готовила теракт "против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости нашего государства". В тот день в социальных сетях распространялась информация о том, что в Днепровском районе Киева между представителями СБУ и Главного управления разведки Минобороны произошла перестрелка.

В СМИ распространялась информация, что эти события каким-то образом связаны с исчезновением заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова.

Адвокат Тарас Боровский, защищающий Каплунова, сообщил, что 23 августа его подзащитного "похитили". А в ночь на 2 сентября сотрудники СБУ приехали в квартиру Каплунова и "привезли его туда для того, чтобы провести там неотложный обыск в его присутствии". В тот момент в квартире уже находились представители ГУР, которые подняли тревогу, и на место происшествия начали прибывать их сослуживцы.

По словам адвоката, представители СБУ открыли огонь, в результате чего двое человек получили тяжелые ранения, а ещё один – лёгкие.

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